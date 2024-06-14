«Доллар стал токсичным»: Володин оценил новые антироссийские санкции США Володин: США подорвали доверие к доллару как к мировой валюте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте после введения санкций против финансовых институтов России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Парламентарий назвал валюту токсичной и отметил, что Россия не единственная страна, которая решила от нее отказаться.

Доллар стал токсичным. Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов нашей страны. Они не дадут желаемого для США эффекта, — написал он.

Володин отметил, что доля «недружественных» валют на российском рынке в марте 2022 года достигала 84,7%. По его словам, этот показатель за два года снизился почти в пять раз — до 17,8%.

Расчеты в рублях, наоборот, выросли в 3,5 раза, а в дружественных валютах — почти в 15 раз, — добавил депутат.

Володин привел в пример расчеты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которые в 90% случаев проводятся в национальных валютах. В частности, 95% всех торговых операций между Россией и Китаем проходят в рублях и юанях, отметил он. По его оценкам, ограничения, введенные Вашингтоном, не окажут желаемого эффекта на российскую экономику.

По словам спикера Госдумы, многие страны поняли, что США используют доллар как инструмент политического давления, и стали отказываться от расчетов в этой валюте. В частности, альтернативу ищут страны БРИКС. Володин призвал и другие государства задуматься о надежности хранения своих средств в американской валюте.

Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира — неизбежна, — заключил спикер.

Минфин США 12 июня ввел новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. В список попали Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр (входят в группу «Московская Биржа»).