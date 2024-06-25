«Дойдут до маразма»: сенатор о выдаче ордера на арест Шойгу и Герасимова Сенатор Цеков назвал абсурдным решение выдать ордер на арест Шойгу и Герасимова

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова является абсурдным, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru сенатор выразил мнение, что МУС такими темпами дойдет до маразма.

Решение МУС абсурдное. Они могут дойти до того, что начнут выдавать ордера на военных медиков, которые работают в зоне СВО. Вплоть до такого маразма. С другой стороны, они могли возомнить, что они структура, которая стоит над всеми другими международными организациями, в частности над ООН, — высказался сенатор.

По словам Цекова, МУС выдал ордер на арест тех людей, которые выполняют свои обязанности по защите родной страны. Как отметил сенатор, это политическое преследование, а не уголовное. Он отметил, что это глупое решение, которое не должны принимать международные суды.

Я также отмечу, что в мире происходило очень много ужасных вещей еще задолго до событий на Украине. Можно вспомнить, как вели себя американцы в Сирии, Ливии. Но МУС промолчал, как, собственно, и о трагедии в Севастополе. Все очевиднее становится, что МУС — это не правовая структура, а исключительно политическая, — заключил Цеков.

Ордера на арест Шойгу и Герасимова ранее выдала палата предварительного производства МУС. Решение было вынесено «в контексте ситуации на Украине». При этом содержание ордеров объявлено секретным в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования.