Многодетным семьям предложили новую льготу Сенатор Кувшинова: многодетных необходимо освободить от уплаты курортного сбора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо расширять перечень льготных категорий граждан, освобождаемых от уплаты курортного сбора, в этот список нужно добавить многодетные семьи, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Наталья Кувшинова. Как пишет «Парламентская газета», сенатор отметила, что эксперимент по введению курортного сбора хорошо зарекомендовал себя, поэтому его можно продлить и после 2024 года.

Существует достаточно большой перечень категорий, которые освобождены от уплаты курортного сбора. В Год семьи, считаю, было бы правильно дополнить этот список еще одной категорией — многодетные семьи, — предложила Кувшинова.

Она уточнила, что сейчас соответствующие решения регионы могут принимать самостоятельно, однако эту норму можно закрепить и на федеральном уровне. Парламентарий напомнила, что эксперимент по взиманию курортного сбора начался в 2018 году в Ставропольском, Краснодарском, Алтайском краях, а также в Крыму. Позже сбор ввели Санкт-Петербург и территория «Сириус». Сумма варьируется от 30 до 100 рублей в сутки в зависимости от региона. Собранные средства направляются на ремонт и создание туристской инфраструктуры.

Как подчеркнула сенатор, туристы вносят эти суммы и при этом видят, на что идут деньги, так как сами пользуются инфраструктурой. В связи с этим, по мнению Кувшиновой, эту практику можно продолжать и дальше.

Ранее курортный сбор предложили ввести власти Магаданской области. В правительстве региона уточнили, что вырученные деньги будут направлены на развитие туристической инфраструктуры и создание положительного имиджа.