Депутаты Госдумы пожаловались на угрозы от зоозащитников Депутаты Госдумы получают угрозы от зоозащитников из-за закона о бездомных животных

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Депутаты Госдумы получают угрозы со стороны зоозащитников из-за рассмотрения поправок к закону об обращении с бездомными животными, рассказал председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. На заседании комитета остановить поток устных и письменных оскорблений и угроз удалось только после обещания привлечь прокуратуру.

В адрес комитета поступило большое количество угроз и оскорблений, как письменных, так и устных. Только после заявления, что все это будет передано в правоохранительные органы, нам удалось прекратить подобные действия, — сказал Кобылкин.

Ранее группа парламентариев из разных фракций внесла на рассмотрение документ, который предлагает наделить субъекты РФ правом самостоятельно решать, как поступать с бездомными животными. Таким образом, законопроект позволяет отказаться от способов ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) и прибегать к усыплению. Авторы утверждают, что документ призван исключить пребывание бездомных животных на улицах и в местах общего пользования на «законных основаниях», а также должен обеспечить приоритет безопасности человека, его здоровья и законных интересов.