Депутат развеял главные мифы о досмотрах и разбитом товаре в магазинах Депутат Чаплин: персонал магазина не имеет права досматривать покупателей

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Охрана в магазинах не имеет права досматривать граждан и их личные вещи, этим могут заниматься лишь сотрудники правоохранительных органов, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, требование оставить сумку в камере хранения и оплатить случайно разбитый или испорченный товар также противоречит российскому законодательству.

По закону, досмотр граждан и их личных вещей возможен только сотрудниками правоохранительных органов. Если вас заставляют вывернуть содержимое сумки, требуйте вызова полиции, — заявил парламентарий.

Чаплин добавил, что требования персонала оставить сумку в камере хранения не имеют юридической силы. По его словам, покупатель сам вправе решать, доверять свои вещи магазину или же нет.

И если покупатель оставил сумку в камере, то магазин с этого момента несет ответственность за сохранность вещей, и объявления об обратном не имеют юридической силы, — подчеркнул он.

Парламентарий также развеял миф о том, что покупатели обязаны оплачивать случайно разбитый товар. Он объяснил, что магазин несет полную ответственность за предоставляемую продукцию до тех пор, пока ее не купили. По его словам, персонал может взыскать с покупателя ущерб лишь в том случае, если он испортил товар умышленно.

Комментируя запрет на посещение магазина с коляской, парламентарий заявил, что это является грубейшим нарушением российского права. По его словам, законодательство относит граждан с детскими колясками к маломобильной категории.

Законодательно закреплено, что граждане с детскими колясками — это маломобильные категории граждан, которые обладают правами наравне с остальными, и препятствовать их передвижению никто не может, — пояснил депутат.

Чаплин назвал незаконным запрет на фото- и видеосъемку в магазине. По его словам, потребители могут получать и искать информацию на торговых объектах любыми законными способами, в том числе с помощью съемки.

Исключения определяются продавцом и не предназначены для свободного доступа потребителей. Например, какие-то антикварные товары. Будьте осторожны и не позволяйте нарушать свои права, — обратился парламентарий к россиянам.

Ранее Роскомнадзор предупредил, что российским покупателям во время «черной пятницы» следует внимательно читать отзывы и не доверять плохо работающим сайтам. По данным ведомства, также важно не поддаваться на провокации о больших скидках и выгодных предложениях, ведь за ними могут стоять мошенники.