В ГД рассказали, как будет работать закон о штрафах за недопуск газовщиков Депутат Разворотнева: штрафы за недопуск газовщиков составят 5 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штрафы для физических лиц за недопуск газовщиков в квартиры составит 5 тысяч рублей, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В разговоре с «Радио 1» парламентарий отметила, что в случае повторного нарушения заплатить придется уже 10 тысяч рублей.

Для физических лиц сумма штрафа составит 5 тысяч рублей. В случае повторного нарушения —10 тысяч. Для юридических и должностных лиц сумма штрафа значительно больше. Должностные лица заплатят 25 тысяч рублей за первое нарушение, 100 тысяч — за повторное, — пояснила депутат.

Разворотнева выделила две группы нарушений, предусматривающих штрафы. К первой относятся незаключение договора за обслуживание газового оборудования и недопуск в помещение сотрудников газовых служб. Второй тип нарушений касается юридических лиц. За несоблюдение законодательства или технологических требований при установке газового оборудования им грозит штраф от 500 тысяч рублей до 2 млн рублей.

До этого Госдума приняла законопроект о введение штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. Его приняли сразу в двух чтениях.

Депутат Госдумы Николай Арефьев ранее раскритиковал штрафы за недопуск газовщиков. По его словам, сначала нужно навести порядок с проверками газового оборудования. Он отметил, что часто газовщики приходят раз в месяц, хотя оборудование проверяется раз в два года, и требуют войти в квартиру, угрожая отключить газ посреди зимы.