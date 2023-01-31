Депутат предложила изучать в школах танцы и музыку народов России Депутат Лантратова: в российских школах нужно изучать танцы и музыку народов России

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в разговоре с NEWS.ru предложила изучать в школах РФ музыку и танцы народов России, а также знакомить учеников с их языками. Она отметила, что дети должны видеть культурные особенности соотечественников, так как именно «через межнациональную рознь нас много лет пытаются разобщить».

Сама по себе идея хорошая. Школьников надо знакомить с богатой культурой народов России — музыкой, танцами, языками, чтобы россияне знали, как «звучат» татарский, бурятский, чеченский, аварский, ингушский, якутский языки, как выглядят их танцы, на Северном Кавказе, например, есть не только лезгинка. В нашей стране самое многообразное культурное сообщество. Дети должны эти культурные особенности видеть. Важно это изучать также и потому, что через межнациональную рознь нас много лет пытаются разобщить, — добавила Лантратова.

Парламентарий подчеркнула, что возможные изменения необходимо будет обсудить с родительским сообществом, а также определить, смогут ли школы организовать подобное преподавание, «нужны, ведь, учителя, а их итак не хватает».

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