Депутат предложил развернуть мобилизационные пункты «на каждом перекрестке» Депутат Гурулев: мобилизационные пункты необходимо развернуть на каждом перекрестке

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Мобилизационные пункты необходимо развернуть на каждом перекрестке, а на скрывающихся от призыва заводить уголовные дела, считает депутат Государственной думы от Забайкальского края Андрей Гурулев. В своем Telegram-канале он назвал тех, кто в текущий момент занят в военкоматах и боевых действиях СВО, героями и заслуживающими уважения людьми, пишет «МК в Чите».

Я считаю, что на каждом переходе нам надо по мобилизационному пункту развернуть, выдавать там повестки. Здесь очень важна слаженная работа всех силовиков — жёсткая, без всякого двоякого толкования. Нарушил — получи уголовное дело, хватай, — заявил парламентарий.

Гурулев добавил, что сегодня многие мужчины идут в военкоматы добровольно. Тех, кто бежит от мобилизации, депутат назвал предателями и заявил, что относится к ним с презрением.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин ранее заявил, что второй волны частичной мобилизации в России ждать не стоит, так как все просчитано и призыв идет согласно плану, который озвучили президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Эксперт отметил, что в выступлении Путина о начале частичной мобилизации объявлено, что призовут около 300 тысяч резервистов, и часть военных комиссариатов уже доложили о выполнении плана.