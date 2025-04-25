Депутат ответил на призыв Киргизии признать его персоной нон грата Депутат Матвеев заявил, что хорошо относится к киргизскому народу

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Михаил Матвеев

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что хорошо относится к киргизскому народу из-за его пристойного поведения в России. Так в разговоре с NEWS.ru он отреагировал на призывы Киргизии признать его персоной нон грата после высказываний об аресте сотрудницы Русского дома в Бишкеке Натальи Секериной.

Я хорошо отношусь к киргизам, киргизскому народу, потому что они ведут себя в России намного корректнее, скажем так, чем многие из их соседей. Мои высказывания касались исключительно недружественной акции, которая была реализована, так скажем, в отношении русской культурной организации. И поэтому, на мой взгляд, именно такого рода действия, которые были предприняты в отношении Русского дома в Киргизии и вносят разлад между странами. Поэтому, наверное, раз у этого коллеги из киргизского парламента есть право высказывать свое мнение, значит, а я останусь при своем, — сказал Матвеев.

Ранее парламентарий Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил, что Матвеева необходимо признать персоной нон гранта. По его словам, Матвеев посеял раздор между Москвой и Бишкеком, когда заявил, что главы государств бывших советских республик ведут себя «достаточно дерзко», хотя большая часть их экономики зависит от Москвы.