Депутат указал на сходство властей Швейцарии с Веркой Сердючкой Депутат Говырин сравнил власти Швейцарии с Сердючкой после предложений по Киеву

Фото: Said Gadzhiev/Global Look Press

Верка Сердючка

Предложения Швейцарии по стартовым позициями для переговоров России и Украины были составлены таким образом, словно их сгенерировал вымышленный персонаж вроде Верки Сердючки, поделился мнением с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, это не что иное, как имитация предложения к переговорам.

Швейцарцы прислали нам стартовые позиции для переговоров России с Украиной, которые гласят, чтобы Россия ушла с Украины, чтобы Россия выплатила какие-то триллионы репараций Украине, чтобы Россия развалилась. Такое впечатление, что генерировал эти предложения какой-то вымышленный персонаж типа Верки Сердючки, и они перепутали листочек с официальными предложениями российской стороне, — сказал он.

По мнению Говырина, Украине с такими стартовыми позициями необходимо вести переговоры не с Россией, а с собственной администрацией. По его словам, именно нынешнее руководство Киева все эти годы занималось разрушением собственной страны, кражами и обманом граждан, а теперь начало отправлять их «на убой».

Это не что иное, как имитация предложения к переговорам. Россия никогда такие условия рассматривать не будет, разве что разогнать их всех там, как в коллайдере в Швейцарии частицы разгоняют до скорости, превышающей скорость света, — отметил парламентарий.

Говырин выразил уверенность, что Украину ждет крах, и посоветовал людям думать о том, что их ждет. По его словам, им не следует смотреть на Швейцарию, которая сама сравнима с территорией Тюменской области.

А то будет как в том анекдоте: «Я не местный, только приехал из Швейцарии, живу в шалаше», — добавил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что западные страны рассчитывают придать окончательный и неизменяемый вид «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского на встрече в Швейцарии. По его словам, такой шаг рассчитывают сделать без участия России.