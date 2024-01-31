Депутат из Бурятии спас женщину в самолете Депутат Народного Хурала Бурятии Дондоков спас в самолете женщину

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Депутат Народного Хурала Бурятии, участник СВО и врач-хирург Вячеслав Дондоков оказал оперативную медицинскую помощь пассажирке самолета, которой стало плохо во время полета, сообщает «МК в Бурятии». Уточняется, что у женщины резко упало давление.

«Срочно потребовалась квалифицированная медицинская помощь женщине, у которой резко, до критического, упало давление. Бортпроводники попросили, если есть медики, помочь», — рассказал один из пассажиров рейса.

Как сообщили очевидцы, депутат быстро подобрал необходимые лекарства и поставил женщине укол. Благодаря быстрым и эффективным действиям Дондокова полет благополучно продолжился.

Издание отмечает, что Вячеслав Дондоков, занимавший должность главврача больницы скорой помощи в Улан-Удэ, в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Награжден орденом Мужества. В течение многих месяцев он практически на передовой оперировал раненых военнослужащих и местных жителей. В 2023 году стал депутатом Народного Хурала Бурятии, где стал заместителем председателя комитета по социальной политике.

Ранее военный врач с позывным Доктор, летевший на время отпуска в Читу из зоны проведения СВО, спас пассажира самолета. 63-летнему мужчине стало плохо после вылета из московского аэропорта. На протяжении всего полета военный врач и стюардесса следили за его состоянием и два раза реанимировали пассажира.