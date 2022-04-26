Депутат Госдумы сравнил выборы губернаторов с «чёрными 90-ми»

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко рассказал NEWS.ru, что прямые выборы губернаторов носят скандальный характер, так как в них применяются технологии «чёрных 90-х». Выборы на губернаторском уровне должны быть отменены, считает он. Ранее сообщалось, что прямые выборы губернаторов временно могут быть отменены.

Депутат уточнил, что процедура выборов губернаторов носит гибридный характер: далеко не все кандидаты проходят муниципальный фильтр, зато почти всегда имеют статус врио и назначаются главой государства. По его мнению, эта процедура со временем слишком усложнилась и утратила свой конституционно-правовой смысл, при этом выявить электоральные предпочтения в крупных регионах весьма сложно. В нынешние же «мобилизационные» времена система требует существенного упрощения, особенно в регионах, вблизи которых ведутся действия на Украине.

На наш взгляд, электоральные процедуры должны быть сосредоточены на низовом уровне — муниципалитеты, крупные города. А губернаторский уровень — это уровень, на котором лиц наделяют полномочиями и никаких выборов здесь быть не должно, — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что президент России примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, в ходе которого будет обсуждаться временная отмена прямых выборов губернаторов и их перенос в заксобрания. Речь идёт о формате выборов единого дня голосования, а также о целесообразности их проведения.

Один из источников отметил, что губернаторам формально предложат решать вопрос о формате выборов на своё усмотрение, но в реальности им будет рекомендовано отменить прямые кампании. Другой источник выразил уверенность в том, что выборы в этом году могут быть полностью отменены.