«Демографическое меню» создали для семей из российских регионов Голикова сообщила о разработанном для российских регионов «демографическом меню»

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Для поддержки рождаемости было разработано «демографическое меню», в котором регионы смогут выбрать подходящие меры поддержки семей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на конференции «От года семьи — к веку семьи». По ее словам, это позволит местным властям учитывать специфику каждого региона и более эффективно решать демографические проблемы, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы вместе с экспертным сообществом, вместе с регионами, вместе с парламентом определили так называемое демографическое меню, из которого регионы могут выбирать меры поддержки для обеспечения финансирования за счет федерального бюджета и за счет своего бюджета, — отметила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что 33 региона решили открыть пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и начали предоставлять дополнительную поддержку для обучающихся, вставших на учет на ранних сроках беременности.

29 регионов обеспечивают бесплатное прохождение подготовки этапа программы ЭКО, которое не включено в систему обязательного медицинского страхования, — добавила она.

Кроме того, 23 региона уже ввели единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье. 21 регион развивает систему кратковременного ухода за детьми, создавая «институт нянь» для студентов и многодетных семей, нуждающихся в поддержке.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в целях повышения рождаемости в России в женских консультациях ввели мотивационное анкетирование. Он также отметил, что для улучшения демографической ситуации в детских больницах страны откроют жизнесберегающие структурные подразделения.