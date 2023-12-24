Даванков ответил на вопрос, готов ли он критиковать Путина в рамках выборов Даванков: критиковать кого-либо во время избирательной кампании нет смысла

Фото: roscongress.org

Владислав Даванков

Критиковать кого-либо во время избирательной кампании нет смысла, заявил кандидат на выборы президента РФ Владислав Даванков. Таким образом он ответил на вопрос, готов ли критиковать своего соперника, действующего лидера страны Владимира Путина, пишет РБК. По словам политика, он посетит несколько десятков российских городов для общения с избирателями.

Никому лучше от критики не будет. Критика [политических оппонентов] осталась в каких-то других временах. Я не делал этого и во время московской кампании [на выборах мэра Москвы в сентябре]. Я старался донести нашу повестку, то, что волнует москвичей. И сейчас я планирую сделать примерно то же самое, только по всей России, — пояснил он.

Даванков рассказал, что планирует съездить в 30 городов России и пообщаться с людьми. Политик заявил, что у него есть гипотеза того, какой должна быть страна, но ее «всегда нужно проверять на людях».

24 декабря Даванков стал кандидатом в президенты РФ от объединившихся Партии роста и «Новых людей». На съезде за него проголосовали 69 делегатов из 69. Партия впервые участвует в президентской кампании. Политик пообещал провести честную и открытую кампанию, а также заявил, что чиновникам не следует учить россиян, «как жить и как рожать».

Даванков в сентябре боролся за пост мэра Москвы, но занял лишь четвертое место. Он набрал 5,34% голосов. По словам замруководителя думской фракции «Новых людей» Сарданы Авксентьевой, кандидат вырос в Смоленске и «прекрасно представляет себе проблемы малых и средних городов».