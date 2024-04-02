Дачникам назвали сумму штрафа за борщевик за забором Депутат Говырин: за борщевик на участке могут оштрафовать на пять тысяч рублей

Дачники могут получить штраф до пяти тысяч рублей за борщевик на своем участке, заявил депутат Госдумы и соавтор законопроекта о борьбе с этим растением Алексей Говырин. По его словам, которые приводит РИА Новости, штрафные санкции могут быть применены, даже если борщевик растет за забором.

За борщевик на участке, причем даже за забором, садоводу грозит штраф до пяти тысяч рублей. От ответственности не освобождаются также и владельцы коммерческой недвижимости, — рассказал Говырин.

Он отметил, что для должностных лиц сумма штрафа составит до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 1 млн рублей. Депутат добавил, что местные власти также оставляют за собой право после уведомления самостоятельно уничтожить борщевик, если владелец этого не сделал. Впоследствии ему будет выставлен счет, который необходимо выплатить в течение двух месяцев, пояснил Говырин.

В некоторых случаях земля может быть признана бесхозной, рассказал автор законопроекта. Например, это возможно, если владелец не выходит на связь и не устраняет проблему.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин предупреждал, что неправильное сжигание мусора, а также костер с токсичными отходами и строительным мусором грозят дачникам штрафом до 15 тысяч рублей. Он отмечал, что расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса, 15 метров — от лиственного.