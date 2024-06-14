ЦИК РФ назвачил дату довыборов депутатов в Госдуму Памфилова: довыборы депутатов ГД в трех одномандатных округах пройдут 8 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Довыборы депутатов Госдумы в трех одномандатных округах пройдут 8 сентября, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, решение на заседании ведомства было принято единогласно, передает ТАСС.

Нас ожидают избирательные кампании по следующим дополнительным выборам в трех регионах — это Республика Хакасия, Брянская область и Ростовская область. Предлагается назначить на 8 сентября 2024 года, — сказала она.

Ранее Центризбирком России передал ставшие вакантными мандаты депутатов Госдумы телеведущей Марине Ким («Справедливая Россия — За правду») и экс-главе Мамадышского района Татарстана Анатолию Иванову («Единая Россия»). Места стали вакантными после того, как Вадим Белоусов был лишен полномочий из-за приговора суда по делу о взятках, а Елена Ямпольская получила должность советника президента России.

В конце мая заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. рассказал, что организация президентских выборов в России в марте этого года обошлась бюджету почти в 29,8 млрд рублей. По его словам, речь идет о расходах ЦИК, избирательных комиссий в регионах, а также федеральных органов исполнительной власти.

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что большинство граждан страны — 83% — считают, что выборы главы государства прошли честно. Отмечается, что 18% респондентов допустили возможность нарушений на отдельных участках.