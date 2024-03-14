ЦИК назвала беспрецедентными нарушения избирательных прав россиян на Западе

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Элла Памфилова

Процесс досрочного голосования за рубежом проходит с беспрецедентными нарушениями для российских граждан, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая на заседании комиссии. По ее словам, происходит ограничение избирательных прав граждан России.

У нас как раз в пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идет, нарушение прав российских граждан, в том числе ограничение избирательных их прав, — сказала Памфилова.

Также председатель ЦИК сообщила, что на счета всех выдвинутых кандидатов в президенты России поступило 1,3 млрд рублей. Она уточнила, что из избирательных фондов в пользу государства было переведено 1,7 млн рублей.

Ранее Памфилова заявила, что все избирательные процессы в западных странах деградируют. По ее словам, иностранные власти отвлекают внимание своих избирателей, «сваливая все с больной головы на здоровую», а именно — критикуя выборы в России.

Президент России Владимир Путин в преддверии президентских выборов записал видеообращение к россиянам. Он призвал принять участие в голосовании, которое пройдет 15–17 марта. Российский лидер подчеркнул, что сейчас необходимо подтвердить сплоченность.