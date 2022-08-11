«Чистой воды нацизм»: Миронов о решении сейма Латвии по России Миронов заявил, что Западу не удастся поставить Россию вне закона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Решение Латвии признать Россию страной-спонсором терроризма прокомментировал в беседе с NEWS.ru лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он подчеркнул, что Европе не удастся поставить РФ вне закона, а вероятный запрет гражданам страны въезжать в ЕС расценил как «чистой воды нацизм».

Решение латвийского сейма политик назвал ожидаемым, поскольку оно давно продвигается заокеанскими хозяевами прибалтийских республик.

Однако в администрации США, которая занимается не только демагогией, но и в силу необходимости реальными вопросами, хорошо понимают, какими проблемами грозит признание России государством-спонсором терроризма. Россия — глобальный игрок и исключить ее из международного процесса, то есть поставить вне закона, невозможно, — отметил он.

По словам Миронова, Латвия является страной-марионеткой, и России с ней обсуждать нечего, но следует обозначить роль ее властей в оправдании нацизма, которые занимаются этим еще с 90-х годов прошлого века.

Поэтому считаю, что нам необходимо внести в законодательство понятие «государство-спонсор неонацизма» с тем, чтобы потом оценивать их политику в рамках военного трибунала. Латвия — безусловный кандидат в этот список, — сказал депутат.

Он также высказался по поводу вероятного запрета россиянам въезжать в страны ЕС.

Это в первую очередь нанесет удар по мифу о цивилизованном Западе. Это ведь чистой воды нацизм, сегрегация, апартеид — называйте как хотите, смысл от этого не меняется, — заявил Миронов.

По его мнению, Запад тешит себя надеждами взорвать Россию изнутри, спровоцировав взрыв общественного недовольства. Якобы россияне пойдут к Кремлю требовать мира с Украиной, отказа от курса на укрепление суверенитета и тому подобное. В обмен на визы. Однако все будет наоборот.

Ранее решение латвийского сейма прокомментировал Политолог Армен Гаспарян. Он отметил, что республика получила от ЕС «карт-бланш на русофобию». Максимально возможным ответом Москвы на выпад Риги может стать высылка посла Латвии из России «к едрене фене».