Четверо из пяти новых врио глав регионов прошли «школу губернаторов»

Фото: Генеральная прокуратура РФ

Дмитрий Демешин

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов России, сообщил «Взгляд». Четверо из них оказались выпускниками «школы губернаторов».

Врио губернатора Курской области стал Алексей Смирнов, Хабаровского края — Дмитрий Демешин, Калининградской области — Алексей Беспрозванных, Тульской области — Дмитрий Миляев и Кемеровской области — Илья Середюк. Программу подготовки управленческого резерва госслужбы, которую в июне 2017 года запустили на базе ВШГУ РАНХиГС («школа губернаторов»), не прошел только Миляев.

Смирнов и Сердюк проходят обучение на шестом по счету потоке «школы губернаторов», Демешин — выпускник третьего потока. Беспрозванных был на первом потоке. Дмитрию Миляеву 48 лет, до назначения врио главы Тульской области занимал должность первого заместителя губернатора этого региона.

Ранее Государственная дума России утвердила новый состав кабинета министров. В него вошел в том числе и Роман Старовойт. До этого стало известно, что Владимир Путин переназначил Дмитрия Пескова своим пресс-секретарем и замглавы администрации президента РФ. В то же время главой администрации назначен Антон Вайно, а его первыми заместителями — Алексей Громов и Сергей Кириенко.