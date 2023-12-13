«Человек с признаками деменции»: Медведев о заявлениях Байдена по Украине Медведев назвал Байдена «человеком с признаками деменции» после слов об Украине

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Дмитрий Медведев

Анализировать высказывания президента США Джо Байдена — неблагодарное дело, поскольку он является «старым человеком с явными признаками прогрессирующей деменции», заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал риторику главы Белого дома об обстановке на Украине.

Разбирать слова Байдена — дело неблагодарное: старый человек с явными признаками прогрессирующей деменции. И все же иногда он явно выдает эдакие доктринальные заготовки, — отметил Медведев.

Политик обратил внимание, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден, говоря о «мифической победе Киева», указывал на независимость страны, но вопросов о границах и суверенитете не поднимал. Кроме того, продолжил Медведев, американский лидер дал понять, что Украина в состоянии защищать себя самостоятельно, без участия союзников.

Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины, — указал Медведев.

Ранее Байден расхохотался, когда журналист спросил, хочет ли он победы Украины в конфликте с Россией. Глава страны продолжал смеяться и не ответил даже тогда, когда сотрудник издания задал уточняющий вопрос: «Да или нет?». Соответствующий момент попал на видео.