«Бунт должен был вспыхнуть»: Пушков о беспорядках во Франции Пушков назвал бесконтрольную миграцию главной причиной беспорядков во Франции

Фото: Aurelien Morissard/XinHua/Global Look Press

Массовые беспорядки, которыми охвачена сегодня Франция, были абсолютно предсказуемы, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, этих события можно было избежать, если бы власти страны пересмотрели свою миграционную политику.

Одна из поразительных черт нынешнего этносоциального бунта во Франции — его абсолютная предсказуемость и неспособность властей предотвратить такое развитие событий. Бунт просто должен был вспыхнуть — и это было лишь вопросом времени и места. Но политика не менялась. С каждым годом Франция пускала к себе все больше мигрантов, умножая число тех, кто <...> начнет эту самую Францию разрушать, — отметил Пушков.

Он указал, что те, кто видел растущую угрозу, пытались докричаться до французских властей и СМИ, но не были услышаны — власти продолжали демонстрировать «политическое самодовольство» и «социальную слепоту», суды отпускали темнокожих преступников как «жертв расизма и социальной несправедливости». Пушков усомнился в том, что остальные члены ЕС извлекут урок из событий во Франции.

В ЕС пытаются игнорировать и не хотят видеть результатов бесконтрольной миграции? События во Франции заставят сделать это. Однако более чем вероятно, что и после этого кошмара в стране, как и в головах евробюрократов, ничего ровным счетом не изменится, — добавил сенатор.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка за отказ подчиниться их требованиям. Протестующие жгут автомобили, здания полиции и местных властей. В ряде регионов на подавление беспорядков брошены спецназ и бронетехника.

Минувшей ночью в стране задержали 719 участников беспорядков. В ходе столкновений с протестующими пострадали 45 сотрудников полиции. Известно также, что вдохновленные событиями во Франции акции протеста прошли в Бельгии и Швейцарии.