«Будем креститься дальше»: Песков о санкциях Запада против России Песков: на Западе мучаются, так как санкции не бьют по России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия извлекает выгоду из санкций, которые Запад постоянно вводит против страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. По его словам, западные государства будут продолжать поиск различных вариантов оказания давления на Москву.

Западники мучаются, потому что они видят, что санкции не бьют так, как должны бить. Плюс, как всегда, русские ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Гром грянул — мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц РФ в рамках 12-го пакета антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Конкретный список новых фигурантов для рестрикций не обнародовали, однако известно, что физическим лицам будет запрещен въезд в ЕС. Кроме того, в случае обнаружения их активов средства будут заморожены. При этом члены Европейского парламента, неоднократно выступавшие за ужесточение санкций против России, усомнились в их эффективности.

До этого Bloomberg писал, что российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля 2022 года, ущерб от западных санкций удалось компенсировать. Так, ключевые отрасли российской экономики адаптируются к беспрецедентным ограничениям, а в некоторых случаях и вовсе полностью восстанавливаются. Кроме того, отмечается, что Москва сумела найти новых партнеров и увеличить продажу своих энергоносителей.