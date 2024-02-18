«Больше всего ненавидят»: сенатор о причастности Британии к крушению Ил-76 Цеков: Запад не собирается проводить расследование крушения Ил-76

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Запад не планирует расследовать крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области, считает член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru он добавил, что Великобритания ненавидит РФ больше остальных и «воюет против России своим оружием, но руками украинцев».

Мы прекрасно понимаем, что на Западе не собираются проводить расследование в связи с крушением самолета Ил-76. Они виновники всех проблем, которые возникают на территории России с нанесением ударов из различного вооружения. В Британии нас ненавидят больше всего, причем на протяжении столетий. Мы можем ставить вопрос о необходимости проведения расследования этого события, но знаем, что они никогда на это не согласятся, — заявил Цеков.

По мнению сенатора, Россия должна провести собственное расследование. Он выразил уверенность в том, что причастность Запада к трагедии удастся доказать.

Мы должны провести собственное расследование, и я уверен, что нам удастся доказать причастность Запада к этой трагедии. Они воюют против России своим оружием, но руками украинцев. И не нужно называть страну Великобританией. Какая она великая? Это никчемное государство, которое способно лишь делать гадости в отношении России. Они уже вышли в тираж, и через какое-то время это станет очевидно для всех. Подобными действиями они сами себя уничтожают, — заключил собеседник.

24 января около 11:50 мск стало известно, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.