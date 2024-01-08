«Больше никогда»: Титов заявил, что будущее России не с Западом Титов: Россия не повернется к Западу даже в случае снятия санкций

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Борис Титов

Россия больше никогда не повернется к Западу, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, контакт не будет восстановлен даже в случае снятия санкций, потому что будущее страны — на Востоке. Именно там с Москвой хотят не просто дружить, но и развивать торгово-экономические отношения, объяснил омбудсмен.

Знаете, если даже представить, что Вашингтон и Брюссель завтра снимут с России все санкции и вновь потянутся к нам, мы к Западу больше никогда не повернемся. Возврата, поверьте, не будет. И не только потому, что с Россией недопустимо общаться так, как это позволяет себе сейчас Запад, — заявил Титов.

Запад для России — уже пройденный этап, добавил он. При этом Восток не только будущее страны, но и будущее всего человечества, регионы в его составе сейчас развиваются наиболее динамично, считает Титов. По его словам, там сосредоточены мощные людские резервы и создаются современнейшие технологии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США боятся основательно рушить отношения с Россией. По его словам, эффективное взаимодействие с Вашингтоном возможно только после того, как Соединенные Штаты начнут признавать интересы Москвы.