Медведев обратился к «наркотическому клоуну» после информации о покушении Медведев: Зеленскому стоит не на шутку всполошиться после информации о покушении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

«Главному бандеровцу» и «наркотическому клоуну» стоит не на шутку всполошиться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале и прикрепил фото президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом он прокомментировал информацию о подготовке покушения на политика. Медведев добавил, что произошедшее может говорить о решении Запада устранить украинского лидера.

Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц! — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши при содействии киевских властей задержали мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. По утверждениям представителей СБУ, задержанный является гражданином Польши, который «сотрудничал с военной разведкой России».

В СБУ заявляют, что мужчина собирал для России данные о работе аэропорта Жешув-Ясенка и передавал их спецслужбам. Таким образом он якобы хотел помочь им «спланировать покушение на президента Украины» во время его пребывания в Польше.