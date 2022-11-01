«Благими намерениями»: сенатор оценил идею разблокировать Instagram Сенатор Цеков высказался против разблокировки Instagram и Facebook

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru прокомментировал просьбу Совета блогеров по разблокировке социальных сетей Instagram и Facebook (признаны в России экстремистскими и запрещены). Он отметил, что «благими намерениями выстлана дорога в ад». По словам сенатора, через запрещенные ныне соцсети не будет доноситься официальная позиция России.

На протяжении всех лет деятельности и Facebook, и Instagram мы видели, что в их работе плохого для России во много раз больше, чем хорошего. Я вообще считаю, что это дергание от одного решения к другому ослабляет государство как таковое. Оно выглядит в этой ситуации не совсем последовательным, — сказал Цеков.

Он назвал Facebook «совершенно лживой сетью» и заявил, что акции компании обрушились «в десятки, если не в сотни раз». По мнению сенатора, именно из-за этого и был проведен ребрендинг, когда на свет появилась Meta (компания признана экстремистской и запрещена в России).

Я, откровенно говоря, не поддерживаю разблокировку Facebook и Instagram, их возможности негативно влиять на россиян гораздо больше, чем наши возможности положительно влиять на иностранную аудиторию, — подчеркнул сенатор.

Цеков призвал развивать свои площадки и заниматься «реальным импортозамещением».

Ранее Совет блогеров при Совфеде РФ обратился к президенту страны Владимиру Путину и зампреду верхней палаты парламента Дмитрию Медведеву с просьбой разблокировать соцсети. В послании говорилось, в частности, что Россия «утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа». Пользователи, в свою очередь, потеряли возможность создавать контент, который направлен на «отстаивание интересов страны».