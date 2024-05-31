Белоусов раскрыл масштабы отступления ВСУ на важных участках фронта Белоусов: ВСУ отступили на девять километров на важных участках под Харьковом

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России на важных участках фронта в Харьковской области вынудили украинских военных отступить на восемь-девять километров, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания совета министров обороны ОДКБ. Он подчеркнул, что за 2024 год бойцы ВС России взяли под контроль 880 квадратных километров территории, передает ТАСС.

В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров. <...> В текущем году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории, — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что российские войска могут установить полный контроль над Волчанском в Харьковской области и Часовым Яром в ДНР в ближайшее время. Он назвал населенные пункты самыми перспективными целями для взятия.

Военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин до этого сообщал, что ВС России активно наступают на Волчанск и берут его в клещи с трех сторон. Он предположил, что у украинских войск не получится сдержать этот натиск.