Бастрыкин раскрыл новые детали покушения на Прилепина Бастрыкин заявил о наличии сообщников у обвиняемого в покушении на Прилепина

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Место подрыва автомобиля, в котором находился Захар Прилепин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что у обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина были сообщники, сейчас их личности устанавливаются, передает ТАСС. Глава СК отметил, что теракт в отношении публициста был хорошо подготовленной операцией украинских спецслужб.

Он действовал не один. Это исполнитель. Соучастников сейчас устанавливаем, — сообщил Бастрыкин.

Глава ведомства также рассказал, что тайник с боеприпасами, с помощью которых под Нижним Новгородом взорвали машину писателя, находился в Московской области.

Покушение на Прилепина было совершено утром 6 мая в районе нижегородского города Бор. В СК возбудили уголовное дело о теракте. По данным следствия, автомобиль, в котором ехал писатель, подорвался на двух противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования его машины. В результате взрыва Прилепин получил тяжелые ранения и был госпитализирован, ехавший с ним ветеран боевых действий в ДНР Александр Шубин скончался на месте. Вскоре был задержан подозреваемый, им оказался уроженец Донбасса Александр Пермяков, недавно получивший российское гражданство и переехавший в РФ. СМИ писали, что был задержан его предполагаемый сообщник, но официально эта информация не подтверждалась.