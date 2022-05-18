«Будут принимать»: Новак о картах «Мир» в Турции Россия договорилась с Турцией о приёме карт «Мир» в отелях

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Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция договорились о начале приёма карт «Мир» в турецких отелях, сообщает ТАСС. По словам чиновника, с турецкой стороной также была обсуждена возможность проведения платежей в рублях и лирах.

Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах, — цитирует его агентство.

Новак добавил, что российской стороне удалось решить вопрос с возможностью увеличения использования карт «Мир» в банкоматах Турции. Он также рассказал, что Москва и Анкара договорились увеличить количество пассажирских авиарейсов в Турцию российскими и турецкими авиакомпаниями.

По его словам, в 2021 году порядка 4,7 млн россиян посетили Турцию, а для сохранения и, возможно, увеличения турпотока необходимо обеспечивать транспортное сообщение.

Ранее политолог Тогрул Исмаил заявил, что Турция не откажется от торговли с Россией и не введёт против РФ экономические санкции. Он отметил, что Анкара получает от Москвы газ и нефть, а от этого невозможно отказаться. Эксперт подчеркнул, что даже обязательства перед НАТО и спецоперация на Украине не помешают торговым отношениям двух стран.