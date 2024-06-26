«Банкета не будет»: в Госдуме раскрыли, как Зюганов отметит 80-летие Депутат Ющенко: Зюганов не планирует пышно праздновать 80-летие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов не планирует пышно праздновать 80-летие, рассказал NEWS.ru его пресс-секретарь, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Парламентарий отметил, что банкета не планируется.

Как такового празднования дня рождения нет в силу обстоятельств. Политическая ситуация не такова, чтобы праздновать. Банкета не будет и не планируется, — поделился депутат.

При этом он отметил, что с самого утра главу КПРФ приходят поздравлять его коллеги. По словам Ющенко, звонки начали поступать с семи утра. Он подчеркнул, что Зюганова поздравляют и активисты партии, и представители творческой интеллигенции, и политические деятели.

В течение всего дня приходят люди, поздравляют Геннадия Зюганова. Поздравления начались с семи утра, и я думаю, что продолжатся. Приходили и политические деятели, и активисты партии, и представители творческой интеллигенции, и председатель Госдумы с лидером фракции отдельно поздравили, — рассказал Ющенко.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о присвоении звания Героя Труда Зюганову. Руководитель КПРФ был удостоен почетного звания за заслуги в становлении гражданского общества в стране и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.