Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов не планирует пышно праздновать 80-летие, рассказал NEWS.ru его пресс-секретарь, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Парламентарий отметил, что банкета не планируется.
Как такового празднования дня рождения нет в силу обстоятельств. Политическая ситуация не такова, чтобы праздновать. Банкета не будет и не планируется, — поделился депутат.
При этом он отметил, что с самого утра главу КПРФ приходят поздравлять его коллеги. По словам Ющенко, звонки начали поступать с семи утра. Он подчеркнул, что Зюганова поздравляют и активисты партии, и представители творческой интеллигенции, и политические деятели.
В течение всего дня приходят люди, поздравляют Геннадия Зюганова. Поздравления начались с семи утра, и я думаю, что продолжатся. Приходили и политические деятели, и активисты партии, и представители творческой интеллигенции, и председатель Госдумы с лидером фракции отдельно поздравили, — рассказал Ющенко.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о присвоении звания Героя Труда Зюганову. Руководитель КПРФ был удостоен почетного звания за заслуги в становлении гражданского общества в стране и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.