Армению уличили в заигрываниях с Западом через ОДКБ Захарова: выход Еревана из ОДКБ следует интересам Запада, а не Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Возможный выход Армении из ОДКБ должен основываться на реальных нуждах страны, а не на «заигрываниях» с Западом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, данное решение не отражает национальные интересы республики.

Это не относится к истинным исконным и национальным интересам Армении.<...> Это то, что приготовлено где-то в районе Брюсселя, <...> информационная похлебка, которой сейчас обильно пытаются накормить граждан Армении, придумывая какие-то небылицы про ОДКБ, — заявила Захарова.

Она отметила, что каждая страна имеет право выбирать, в какое объединение вступать и с кем развивать отношения. Однако это следует делать, опираясь на реальность и фактические нужды государства, добавила дипломат. По мнению Захаровой, «заигрываться» в инсценировки по «западным сценариями» очень опасно, так как это затрагивает вопросы государственной безопасности.

Представитель МИД рассказала, что ей неизвестно, по какой причине власти Еревана навязывают гражданам мнение о негативной роли ОДКБ. Она подчеркнула, что от Организации Договора о коллективной безопасности «уж точно не было ничего плохого».

Ранее Европарламент решил наращивать сотрудничество с Арменией в сфере обороны на фоне пересмотра Ереваном «членства в ОДКБ». Согласно принятой на пленарном заседании в Страсбурге резолюции, республике также предложили подумать о подаче заявки в кандидаты в ЕС.