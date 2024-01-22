Apple обогатила Россию на миллиард рублей ФАС: компания Apple выплатила России 1,2 млрд рублей антимонопольного штрафа

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Американская корпорация Apple выплатила России антимонопольный штраф на 1,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. Летом 2022 года компанию признали нарушителем законодательства РФ. Отмечается, что денежные средства уже поступили в российский бюджет.

Служба оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей за нарушение антимонопольного законодательства. 19 января 2024 года Apple оплатила штраф. Денежные средства поступили в бюджет Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В ФАС подчеркнули, что Apple запрещала разработчикам iOS-приложений сообщать клиентам о возможности покупок за пределами магазина App Store. Помимо этого, компания препятствовала использованию альтернативных способов оплаты.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Apple на 12 млн рублей за повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных. Компанию признали виновной по статье, связанной с повторным невыполнением обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения информации о пользователях из России. Apple назначили штраф в размере 12 млн рублей.