Американскую НПО Freedom Housе признали нежелательной в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность американской международной неправительственной организации Freedom House, сообщает ведомственная пресс-служба. Там пояснили, что деятельность этой организации имеет антироссийскую направленность.

В Генпрокуратуре пояснили, что FH продвигает политику недружественных России стран, выступает за передачу незаконно конфискованных Западом российских активов в пользу Украины, а также призывает увеличить санкционное давление на Москву. Кроме того, Freedom House поддерживает идею введения санкций против стран, которые поддерживают Россию. Также эта организация оказывает материальную и юридическую поддержку российским оппозиционерам, прозападным и ЛГБТ-активистам (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и лицам, осужденным по статьям о терроризме.

Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев ранее заявил, что американская Freedom House активно участвует в дискредитации российских выборов. В марте он допускал, что ее работа может стать нежелательной в России.