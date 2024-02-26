Актер «Глухаря» заочно приговорен к пожизненному за госизмену Напавший на брянское село актер Канахин заочно приговорен к пожизненному сроку

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Кирилл Канахин

Звезда «Глухаря» Кирилл Канахин по решению 2-го Западного окружного военного суда заочно приговорен к пожизненному сроку за нападение на брянское село. Российский актер проходит по делу о госизмене, передает ТАСС. В случае задержания ему грозит колония особого режима.

Признать Канахина виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно, — заявил судья.

Ранее прокурор потребовал приговорить к пожизненному заключению российского актера Кирилла Канахина, который вступил в ряды украинской армии. Его обвиняют в нападении на село в Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Осенью 2023 года появилась информация о том, что в отношении бывшего актера Театра Луны Кирилла Канахина возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям: «Госизмена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Организация террористического сообщества и участие в нем». 1 ноября Мещанский суд Москвы заочно арестовал артиста.