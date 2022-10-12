«Акт международного терроризма»: Путин о диверсиях на «Северных потоках» Путин: за терактами на «Северных потоках» стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/globallookpress.com

ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это акт международного терроризма и опаснейший прецедент, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, за терактами на трубопроводах стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и хочет разорвать связи Европы с РФ.

Нет сомнений, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента. <...> А кто стоит за диверсиями на «Северных потоках»? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России с Евросоюзом. <...> И, конечно, тот, кто технически способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, причем, был пойман за руку, но остался безнаказанным, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что отремонтировать нитки «Северных потоков» возможно, но это будет иметь смысл только в случае «их дальнейшей экономической обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов». Он назвал эти условия первостепенными.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.

Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно.

Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов.