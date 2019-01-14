Зоозащитники уйдут из РФ ради слонов

https://news.ru/storage/news/25b904df6247f3d12dc9561d5e5a62d1/8137a2c8-339c-4f85-8827-6365e2320ac8_850.jpg Afriadi Hikmal/Global Look Press

Международный фонд защиты животных (IFAW) прекращает деятельность своего отделения в РФ. Организация направит освободившиеся ресурсы на спасение популяции слонов, заявила руководитель представительства в России Мария Воронцова.

Крупные млекопитающие находятся под угрозой из-за действий браконьеров. Каждые 15 минут в мире погибает один слон. Преступники промышляют незаконной торговлей слоновой костью. Для борьбы со злоумышленниками IFAW создал в 2018 году несколько новых отделений в Африке, пишет РИА Новости.

«В последние годы IFAW начал разрабатывать стратегические планы, и согласно последнему такому документу, в ближайшие пять лет приоритетом является спасение слонов в Африке, а также работа в Индии и Юго-Восточной Азии. Мы концентрируем как можно больше сил на этих регионах и уходим из России», — говорится в сообщении.

IFAW работал в РФ с 1994 года по нескольким направлениям. Представители организации заявили, что их решение не стоит связывать с напряжённой политической обстановкой.

Ранее News.ru писал про одобрение российским парламентом закона «Об ответственном обращении с животными». Документ вводит запрет на контактные зоопарки и передвижные цирки-шапито, а также на бои с участием зверей и пропаганду жестокого обращения с ними.