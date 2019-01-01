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Депутаты Зимбабве потребовали оплачивать им обед из бюджета

Belal Khaled/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Депутатам Законодательного собрания Зимбабве могут разрешить закупки обедов и десертов из бюджета. На этом настаивали народные избранники, жалуясь на плохое обеспечение. Среди других требований — ноутбуки, автомобили представительского класса и абонементы в спортивный зал.

Во время обсуждения национального бюджета на 2019 год, который был представлен министром финансов и экономического развития Мтули Нкубе, депутаты заявили о важности обедов, которые состояли бы из трёх блюд, включая десерт. Парламентарий Темба Млисва напомнил, что сейчас ему и его коллегам предоставляется питание во время заседаний, но этого недостаточно.

«Мы говорим о парламенте мирового уровня, но у нас на обед подают только одно блюдо, а на десерт всего лишь яблоко и банан. Посмотрите на то, что мы здесь получаем! Даже супа нет», — возмутился депутат, слова которого приводит издание Herald. По мнению Млисва, если парламентарии не будут хорошо питаться, то они не смогут хорошо работать.

Далее народный избранник пожаловался, что у них «даже нет спортзала и спортивного клуба», хотя отдых тела важен для функционирования мозга.

«Некоторые члены парламента умерли из-за повышенного давления и стресса. Сколько ещё человек должно умереть, прежде чем мы решим проблему? У нас должен быть клуб для отдыха, где мы могли бы поиграть в гольф и заняться любым иным видом спорта. У нас должны быть тренажерные залы мирового класса», — сказал Млисва, сорвав бурные аплодисменты.

Кроме того, он выразил мнение, что законодатели должны получить ноутбуки или планшеты iPad. Другой депутат Кде Кварамба заявил, что из бюджета страны должны быть выделены деньги, чтобы парламентарии могли позволить себе автомобили более высокого класса. По его словам, транспортные средства, которые сейчас предоставляют членам Законодательного собрания, не такие качественные и не соответствуют их статусу.

Зимбабве считается одной из 10 самых бедных стран мира. Жители этого африканского государства страдают от рекордной гиперинфляции. Только 45% населения трудоустроены, при этом оплата их труда в среднем не превышает 3 долларов. Однако бывший президент Зимбабве стал миллиардером, члены его семьи купались в роскоши и могли позволить себе эксклюзивные украшения.

Ранее News.ru сообщал о распространении в этой стране холеры. Россия обещала помочь Зимбабве в борьбе с заболеванием.


#бюджет #ДЕПУТАТ #Зимбабве #африка #питание
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