https://static.news.ru/photo/6f95232a-acc0-11e9-ac26-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Torsten Becker/imageBROKER.com/Global Look Press

Жители Крыма, получившие российские паспорта после 2014 года, не смогут посещать страны Европейского союза, так как им будет отказано в выдаче виз. Об этом заявил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.

Российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой, — приводит ТАСС слова дипломата.

Он также подчеркнул, что Евросоюз никогда не признает Крым частью России, поэтому у жителей полуострова есть только два способа получить шенгенскую визу.

Так, по его словам, крымчане, у которых есть проездные документы, выданные российскими властями до 2014 года, смогут претендовать на получение визы на общих основаниях. При этом граждане, ставшие россиянами после 2014 года, для получения шенгенской визы могут использовать только украинские небиометрические паспорта.

Крым стал российской территорией после прошедшего в 2014 году на полуострове референдума, в ходе которого более 97% жителей высказались за воссоединение с РФ. Украина до сих пор считает Крым своей территорией.

Ранее News.ru писал о том, что двустороннее соглашение об упрощении визовых формальностей между Белоруссией и Евросоюзом может быть подписано в начале 2020 года. На данный момент представители стран проводят необходимые юридические процедуры, сообщила глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.