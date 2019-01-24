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Жители Киева вынуждены греться кирпичами

Rostislav Kalousek /CTK Photo/ Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Резкий рост тарифов на отопление вынудил жителей Украины согреваться при помощи кирпичей, рассказал директор украинского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

«Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату», - поделился впечатлениями эксперт.

По его словам, эта печальна тенденция наблюдается не только в регионах, но и в относительно благополучном Киеве, где уровень жизни значительно выше.

Сергиенко подчеркнул, что за услуги ЖКХ в ноябре не смогли расплатиться более половины жителей страны.

«Рано или поздно люди просто перестанут платить, предприятия обанкротятся и тогда – коллапс», - заявил эксперт, выступление которого опубликовано на YouTube-канале GolosTV UA.

С 1 января цены на отопление на Украине взлетели на 17,1%, а с 2020 года цены на газ для граждан страны будут полностью соответствовать рыночным. Повышение цены на газ для населения было ключевым требованием Международного валютного фонда (МВФ) в рамках предоставления очередного кредитного транша.

Ранее News.ruписал о том, что правительство Украины обрекло население страны на замерзание, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович. По его мнению, к этому приведёт стремительный рост тарифов на тепло из-за деятельности украинской власти, которая «окончательно продалась МВФ».


#украина #киев #тарифы #отопление
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