Жители деревни стали жертвами бомбардировки США в Сирии

Сирийское государственное телевидение сообщает о гибели 17 жителей деревни в окрестностях Хаджина в результате авиаудара коалиции во главе с США.
20 октября 62 мирных жителя погибли при авиаударах ВВС международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Десятки получили ранения. Позже удар был нанесён по Эр-Ракке. МИД Сирии приравнял эти действия к геноциду.
Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп планирует выводить войска из Сирии. Об этом он сказал президенту Турции Реджепу Эрдогану.