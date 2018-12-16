Жители деревни стали жертвами бомбардировки США в Сирии

https://news.ru/storage/news/ffc5d74972220e7d106382ca3ff0853a/b83deaf5-db99-4790-aed9-1ed9a8935fe6_850.jpg Muhmmad Al-Najjar/Sopa Images/Global Look Press

Сирийское государственное телевидение сообщает о гибели 17 жителей деревни в окрестностях Хаджина в результате авиаудара коалиции во главе с США.

20 октября 62 мирных жителя погибли при авиаударах ВВС международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Десятки получили ранения. Позже удар был нанесён по Эр-Ракке. МИД Сирии приравнял эти действия к геноциду.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп планирует выводить войска из Сирии. Об этом он сказал президенту Турции Реджепу Эрдогану.