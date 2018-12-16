Турция: США хотят вывести войска из Сирии

https://news.ru/storage/news/8849c2ecf56cf92c43e409d00372b1ee/cdbf7518-1dfe-4378-85ef-72613ea7d51a_850.jpg US Army/Digital/ Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США рассматривают возможность вывода войск из Сирии.

«Президент США Дональд Трамп планирует выводить войска из Сирии, об этом он сказал президенту Турции Реджепу Эрдогану», — цитирует главу МИД газета Turkiye.

Ранее представитель Министерства обороны США полковник Роб Маннинг заявил, что Соединенные Штаты Америки завершили создание наблюдательных пунктов на северо-востоке Сирийской Арабской Республики в приграничных районах с силами Турции.

КПП будут координировать усилия по обеспечению безопасности в данной области. По мнению военных экспертов, создание Вашингтоном таких пунктов ведёт к наращиванию силы США в Сирии, писал News.ru.