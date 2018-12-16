USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Турция: США хотят вывести войска из Сирии

US Army/Digital/ Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США рассматривают возможность вывода войск из Сирии.

«Президент США Дональд Трамп планирует выводить войска из Сирии, об этом он сказал президенту Турции Реджепу Эрдогану», — цитирует главу МИД газета Turkiye.

Ранее представитель Министерства обороны США полковник Роб Маннинг заявил, что Соединенные Штаты Америки завершили создание наблюдательных пунктов на северо-востоке Сирийской Арабской Республики в приграничных районах с силами Турции.

КПП будут координировать усилия по обеспечению безопасности в данной области. По мнению военных экспертов, создание Вашингтоном таких пунктов ведёт к наращиванию силы США в Сирии, писал News.ru.


#Трамп #сирия #турция
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
политика 15:14, 14 декабря 2018
РФ и Сирия договорились о разведке и добыче углеводородов
в мире 14:49, 25 ноября 2018
Сирия призвала СБ ООН осудить атаки боевиков в Алеппо
Представитель ЦАХАЛ — о новом опыте шиитской группировки
в мире 15:53, 16 ноября 2018
Сирия сделала «Хезболлу» опасной для Израиля
Представитель ЦАХАЛ — о новом опыте шиитской группировки
Лента новостей
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
Другие новости
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top