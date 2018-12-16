Землетрясение произошло в Австралии

https://news.ru/storage/news/4883ea3da3bb7b58c3afcbe1477d7566/43cac9ed-2d66-4eeb-940d-e15c3892bd62_850.jpg earthquake.usgs.gov

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в штате Западная Австралия. Его очаг находился на глубине два километра.

«Эпицентр подземных толчков располагался в 195 километрах к северо-западу от города Карнарвон», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сообщений о разрушениях и жертвах пока нет.

Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у берегов Тайваня. Очаг залегал на глубине 10 километров. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 61 километре от берега. Данных о разрушениях и угрозе цунами не поступало.