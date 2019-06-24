Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
Освобождены от занимаемой должности губернатор Житомирской области Игорь Гуднич, глава Ровенской области Алексей Муляренко, а также губернатор Черкасского региона Александр Вельбовец. Указы с подписью лидера опубликованы на сайте руководителя страны, передают
Дальнейшая судьбы покинувших должности политиков неизвестна, также нет информации о причинах такого решения.
Ранее Зеленский уволил начальника управления СБ Украины в Крыму Александра Шмитько, писал News.ru.