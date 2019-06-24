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В управлении здравоохранения казахстанского города Шымкент, где накануне на одном из воинских арсеналов взорвались боеприпасы, уточнили количество пострадавших от ЧП.

По последним данным, их число возросло до 46 человек. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах под наблюдением медиков, передаёт Sputnik Казахстан. Тридцать четыре пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу Туркестанской...