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Зеленский предложил провести выборы на Украине по интернету

Владимир Зеленский kvartal95.com

Владимир Зеленский

в мире [ версия для печати ]

Шоумен Владимир Зеленский, которого выдвинули в кандидаты на пост президента Украины, заявил, что выступает за проведение предстоящих выборов главы государства через интернет.

«Наша мечта — прозрачные и быстрые выборы по интернету! Первый шаг — электронная обработка протоколов. Тридцать первого марта мы сделаем это по всей Украине», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Ранее News.ru писал о том, что Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом на очередных выборах президента Украины. Она является лидером предвыборных рейтингов. Согласно соцопросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то большинство украинцев отдали бы свои голоса за неё.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.


#украина #выборы #Зеленский
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