Зеленский предложил провести выборы на Украине по интернету

Шоумен Владимир Зеленский, которого выдвинули в кандидаты на пост президента Украины, заявил, что выступает за проведение предстоящих выборов главы государства через интернет.
«Наша мечта — прозрачные и быстрые выборы по интернету! Первый шаг — электронная обработка протоколов. Тридцать первого марта мы сделаем это по всей Украине», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Ранее News.ru писал о том, что Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом на очередных выборах президента Украины. Она является лидером предвыборных рейтингов. Согласно соцопросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то большинство украинцев отдали бы свои голоса за неё.
Выборы президента Украины назначены на 31 марта.