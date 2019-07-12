https://static.news.ru/photo/2ec4d462-7b60-11e9-807c-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Он пообещал решить вопрос освобождения украинских военнопленных, а переговоры по этому поводу будет продолжать, как в «минском», так и в «нормандском» формате.

У меня корона с головы не спадёт, потому что жизнь наших ребят — самое главное, я вчера разговаривал с президентом России, мой главный был вопрос вернуть всех наших, а мы готовы им отдать всех их, — сказал Зеленский.

Ранее Госдеп выступил против изменения форматов переговоров по Украине и отказал в приглашении президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в переговорах в Минске совместно с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По мнению представителя Госдепа, изменение формата переговоров никак не повлияет на ситуацию и не устранит препятствие в реализации минских соглашений, сообщал News.ru.

11 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Политики условились продолжать контакты в «нормандском формате», а также обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов.