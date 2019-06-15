https://static.news.ru/photo/666e9f78-8f6b-11e9-84d5-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости развивать инфраструктуру Донбасса.

Для этого, по его мнению, нужно привлечь иностранные инвестиции в регион. По данным пресс-службы украинского лидера, такие инвестиционные влияния будут сделаны в ближайшее время.

Об этом Зеленский заявил во время посещения образовательного IT-Hub Spalah в Мариуполе, где пообщался с «прогрессивной молодежью» и бизнесменами. По словам президента, роль власти — помогать среднему и малому бизнесу, которые являются «кровью для организма страны».

Главная цель – «государство в смартфоне», чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками, — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что глава Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областей.