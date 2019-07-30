https://static.news.ru/photo/dbc2f94c-b37c-11e9-b3dd-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и вновь пригласил его посетить страну в рамках II Форума регионов.

Лукашенко приглашение принял. Будучи инициатором и соавтором мероприятия, он отметил эффективность и пользу форума для экономик обеих стран. Он также пригласил украинского лидера посетить Белоруссию в любое время и в любом формате.

Зеленский рассказал Лукашенко о ситуации в Донбассе и поблагодарил его за роль, которую играет Минск в урегулировании конфликта. Тот заверил, что Киев всегда может рассчитывать на белорусскую сторону, как на приверженицу мирных инициатив.

Лидеры двух государств обсудили вопросы экономического сотрудничества и торговли, а также уделили особое внимание ходу уборочной кампании. Кроме того, отдельной темой разговора стало взаимодействие Украины и Белоруссии в вопросе обеспечения национальной безопасности в энергетической сфере.

Помимо этого, президенты обменялись поздравлениями. Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний и пожелал успехов в формировании органов власти. Украинский лидер, в свою очередь, поздравил коллегу блестящим проведением II Европейских игр, сообщается на сайте президента Белоруссии.

Как ранее писал News.ru, Лукашенко заявлял, что сохранит тёплые отношения с Украиной вне зависимости от того, кто будет возглавлять страну.