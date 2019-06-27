https://static.news.ru/photo/51758b38-98ec-11e9-9361-fa163e074e61_1024.jpgДжавад ЗарифФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прокомментировал возможное военное вторжение Соединённых Штатов на территорию исламской республики, и что это будет значить как для обеих держав, так и для всего ближневосточного региона в целом.
По мнению политика, угрозам Вашингтона не стоит придавать какого-то особого значения, но быть во всеоружии необходимо ежеминутно и ежечасно.
Блицкриг с Ираном — это иллюзия, — цитирует «Интерфакс» Зарифа.
Обращаясь к главе Белого дома Дональду Трампу, иранский министр добавил, что недопонимание угрожает миру.
Санкции — не альтернатива войне, они и есть война. Тот, кто начинает войну, не станет тем, кто закончит ее, — подчеркнул иранский министр.