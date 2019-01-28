Японцы начали выступать против передачи части Курил

https://news.ru/storage/news/34aa042a6c715160be0a41e2ca9ac635/080b99f0-d4d1-4573-ae9a-adad9a74c5e3_850.jpg Alexandr Liskin/Global Look Press

Всё больше жителей Японии выступают за заключение мирного договора с Россией без передачи части Курильских островов. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провела японская газета Nikkei.

По мнению 42% опрошенных, заключить договор необходимо до решения вопроса о южной части Курил. При этом 10% респондентов заявили, что не ждут от России каких-либо территорий при заключении договора. Для сравнения: в ноябре 2018 года такого мнения придерживались 7% участников опроса.

Как писал News.ru, ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласен рассмотреть вариант заключения мирного договора с Россией в обмен на остров Шикотан и группу островов Хабомаи.

22 января Владимир Путин встретился в Кремле с главой японского правительства, однако никаких конкретных решений по вопросу Курил принято не было.