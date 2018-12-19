Возле офиса соцпартии Украины появилась виселица

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Социалистическая партия Украины установила возле своего центрального офиса в Киеве виселицу. По словам главы политической организации Ильи Кива, это символ неизбежной кары для чиновников-коррупционеров.

В следующем году, когда партия придёт к власти, смертная казнь ждёт всех госслужащих, замеченных в воровстве. Суровость наказания не будет зависеть от чина, передаёт его слова сайт Соцпартии.

«Чиновники дают клятву на верность украинскому народу, и мы научим их нести ответственность. Грабительские, необоснованно завышенные тарифы, мизерные пенсии и жалкие зарплаты, спекуляция на ценах, неподъёмные налоги… Пора прекратить этот спектакль. Я готов стать "скальпелем", который вырежет эту опухоль», — сказал он.

Сейчас важнейший момент для остановки беспредела в государстве, и начинать нужно с коррупционеров, отметил он.

Ранее News.ru писал, что действующий президент Украины Пётр Порошенко возглавил антирейтинг в пяти областях Украины. Он стал лидером среди «нежеланных» кандидатов на пост главы государства в Одесской, Житомирской, Черкасской, Ровенской и Кировоградской областях. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса.